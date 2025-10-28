مدیران کل نهاد‌های حمایتی کهگیلویه و بویراحمد به همراه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مادران پرستار در یاسوج تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب و روز پرستار، مسئولان نهاد‌های حمایتی استان، با حضور در منازل معلولان و بیماران زمین‌گیر، از خدمات ایثارگرانه مادران پرستار تقدیر کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد در این سرکشی گفت: در کمیته امداد همه تلاش‌ها بر اولویت‌بخشی سریع و عملی به سالمندان، بیماران زمین‌گیر و مددجویان چند معلولی در دستور کار قرار گرفته است.

علی اصغر قلی‌پور با بیان اینکه در این سرکشی به یکی از خانواده‌های بیمار، ماشین لباسشویی و مبلغ ۹۰ میلیون ریال به شکل فوری اهدا و واریز شد، افزود: همچنین بسته‌های معیشتی و لوازم ضروری مانند بخاری و جاروبرقی نیز به دیگر خانواده‌های نیازمند تحویل شد.

قلی‌پور تأکید کرد: امروز حمایت از خانواده‌های چند معلولی و صعب‌العلاج باید فراتر از بخشنامه‌های اداری و در قالب همدلی و حضور میدانی تحقق یابد و هر کمکی اگر با پایش مستمر و نگاه انسانی انجام نگیرد، نباید انتظار حل مشکلات واقعی را داشت.

وی ماموریت کمیته امداد را در گسترش خدمات درمانی، افزایش مستمری و فراهم آوردن زیرساخت‌های رفاهی برای آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه استان دانست و ادامه داد: اقدام مشترک کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد امر به معروف، جلوه جدیدی در خدمت‌رسانی ایجاد کرده که باید استمرار داشته باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هیچ خانواده‌ای نباید از فشار مضاعف فقر و بیماری بی‌پناه بماند گفت: کمیته امداد بر خود واجب می‌داند تا همواره مرهمی بر زخم‌های بی‌صدای مادران پرستار باشد.

مدیرکل بهزیستی استان هم در این بازدید‌های گسترده و میدانی از خانواده‌های سه و چهار معلولی استان، مادران پرستار را ستون‌های صبر و امید جامعه دانست و گفت: در هیچ بخشی از کشور به اندازه مادران پرستار که دهه‌ها بی‌وقفه مراقبت کرده‌اند، جلوه واقعی ایثار قابل مشاهده نیست.

سید مهران کشاورز با بیان اینکه حق پرستاری اخیرا به خدمات بهزیستی اضافه شد، افزود: بهزیستی استان با اعطای حق پرستاری، مستمری ماهانه، ودیعه مسکن، بسته‌های ویژه بهداشتی و کمک معیشتی، به مددجویان این نهاد حمایتی خدمات رسانی می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه بازدید‌های حضوری از خانوار‌های چند معلولی، باعث شناسایی نیاز‌ها و درد‌های واقعی این مددجویان می شود، ادامه داد: در این بازدیدها می توان زمینه ارائه خدمات مورد نیاز این قشر از جامعه را در زمینه ارائه خدمات حمایتی، تسهیلات و امداد فوری به آنان را فراهم کرد.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی شبانه‌روزی پیگیر رفع مشکلات معیشتی و درمانی خانواده‌های چند معلولی و بیماران صعب‌العلاج بوده و هیچ فرد نیازمند نباید از حمایت‌های سیستماتیک این سازمان محروم شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نیز در این بازدید، خدمت به بیمار را والاترین عبادت دانست و از مقام مادران پرستار تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام حمزه پیش‌قدم تاکید کرد: نباید آن مادرانی که ۵۰ سال زندگی خود را وقف پرستاری بیماران و فرزندان معلول کرده‌اند، به‌ویژه در بحران‌هایی نظیر همه‌گیری کرونا، از یاد‌ها بروند.

پیش‌قدم ادامه داد: این زنان و همسران، وارثان راستین مکتب زینب‌اند که پرستاری را نه فقط به عنوان یک وظیفه، بلکه به مثابه جهادی مقدس و عبادتی ممتد برگزیده‌اند.