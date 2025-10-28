آغاز هفته در بازار‌های جهانی همزمان باکاهش قیمت طلا با نگرانی از مازاد عرضه در انرژی‌ها، فشار فروش در نفت و گاز نیز تشدید و باعث افت قیمت‌ها شد.

افت قیمت جهانی طلا، همزمان با نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت طلا حدود ۳ درصد افت کرد و محدوده ۴۰۰۰ دلار در هر اونس را از دست داد.

کاهش تمایل به دارایی‌های امن پس از انتشار خبر پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین مهم‌ترین عامل این افت بود. در عین حال، بازار‌ها در انتظار تصمیم فدرال رزرو هستند که احتمالاً منجر به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره خواهد شد. با وجود افت اخیر، طلا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است.

تداوم خرید بانک‌های مرکزی، نگرانی‌های ژئوپلیتیک و رشد ورودی صندوق‌های ETF همچنان از قیمت در میان‌مدت حمایت می‌کند، اما در کوتاه‌مدت احتمال نوسان محدود و فاز اصلاحی وجود دارد.

قیمت آتی نفت برنت هم در معاملات دوشنبه به ۶۵.۴ دلار در هر بشکه کاهش یافت. در حالی که در ابتدای معاملات، خبر پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین موجب رشد موقت قیمت شد، نگرانی‌ها از مازاد عرضه مجدداً بر بازار غلبه کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که بازار جهانی نفت در ماه‌های آتی در وضعیت مازاد عرضه باقی می‌ماند، چرا که تولید کشور‌های موسوم به «پنج‌گانه آمریکایی» شامل ایالات متحده، کانادا، برزیل، گویان و آرژانتین از رشد تقاضا پیشی گرفته است.

بازار گاز طبیعی

قرارداد‌های آتی گاز طبیعی آمریکا به کمتر از ۳.۴ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیایی کاهش یافت. گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA) نشان داد موجودی ذخایر گاز در هفته منتهی به ۱۷ اکتبر ۸۷ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته است، در حالی که انتظار بازار ۸۳ میلیارد فوت مکعب بود. این رقم بالاتر از میانگین ۵ ساله و سال گذشته است و نشان‌دهنده وفور عرضه است.

بازار نقره

قیمت نقره نیز به روند نزولی خود ادامه داد و تا محدوده ۴۸ دلار در هر اونس پایین آمد. با وجود فشار فروش و شناسایی سود، نقره همچنان در سطح تاریخی بالایی قرار دارد و بازار در انتظار ثبات پس از اصلاح اخیر است.

بازار فولاد

قرارداد‌های آتی میلگرد فولادی در چین پس از افت به کف ۳ ماهه، با رشد مجدد به ۳٬۰۶۰ یوان در هر تن بازگشتند. داده‌های رسمی نشان داد که تولید فولاد در ماه سپتامبر به ۷۳.۵ میلیون تن رسیده که ۴.۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و پایین‌ترین سطح در حدود ۲ سال گذشته است. این کاهش با سیاست دولت چین برای مهار مازاد ظرفیت و کنترل فشار‌های ضدتورمی در صنایع سنگین همسو است.

برنامه‌های پکن برای تمرکز بر بخش‌های خدمات و فناوری به جای صنایع تولیدی سنتی نیز چشم‌انداز کاهش ظرفیت در بخش فولاد را تقویت کرده است. با وجود ضعف در تقاضای ناشی از بحران املاک و رکود ساخت‌وساز، انتظار می‌رود کاهش عرضه از افت شدیدتر قیمت‌ها جلوگیری کند و بازار فولاد در محدوده فعلی به تعادل نسبی برسد.