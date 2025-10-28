پخش زنده
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به بیعلامت بودن پوکی استخوان، بر لزوم انجام سنجش تراکم استخوان برای زنان بالای ۶۵ سال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، خانم دکتر ندا مفتاح، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل و فوق تخصص غدد و متابولیسم، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از پوکی استخوان، گفت: پوکی استخوان بیماریای است که معمولاً تا زمان بروز شکستگی علامتی ندارد، اما میتوان با اقدامهای ساده از بروز آن پیشگیری کرد.
به گفته دکتر مفتاح، پوکی استخوان یا استئوپروز به معنای کاهش تراکم و کیفیت استخوانهاست که در نتیجه آن، استخوانها شکنندهتر شده و احتمال شکستگی افزایش مییابد. این بیماری در اغلب موارد بدون علامت است و تنها زمانی تشخیص داده میشود که فرد دچار شکستگی شود.
وی افزود: خانمها پس از دوران یائسگی بیشترین گروه در معرض خطر پوکی استخوان هستند، اما عوامل دیگری نیز میتوانند در بروز این بیماری نقش داشته باشند؛ از جمله سن بالا، سابقه خانوادگی شکستگی، وزن پایین یا سوءتغذیه، مصرف طولانیمدت داروهای کورتیکواستروئید، کمتحرکی، و کمبود ویتامین D و کلسیم.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم خاطرنشان کرد: سادهترین و دقیقترین روش تشخیص استئوپروز، سنجش تراکم استخوان است. این بررسی معمولاً برای زنان بالای ۶۵ سال و مردان بالای ۷۰ سال توصیه میشود. البته در سنین پایینتر نیز، در صورت وجود عوامل خطر مانند سابقه شکستگی، مصرف داروهای خاص، بیماریهای مؤثر بر استخوان، یا کاهش محسوس وزن و قد، انجام این تست ضروری است.
دکتر مفتاح تأکید کرد: پیشگیری از پوکی استخوان بسیار سادهتر و کمهزینهتر از درمان آن است. افراد باید روزانه حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی مانند پیادهروی داشته باشند، رژیم غذایی غنی از کلسیم (لبنیات، بادام، سبزیهای برگسبز) و ویتامین D مصرف کنند، و از مصرف سیگار و الکل خودداری نمایند.
وی در پایان گفت: اگر افراد داروهای خاصی مصرف میکنند، بهتر است درباره اثرات احتمالی آن بر سلامت استخوان با پزشک خود مشورت کنند تا بتوانند از بروز این بیماری خاموش جلوگیری کنند.