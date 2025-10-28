به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس دانشگاه صنعتی ارومیه با اشاره به اینکه هفتمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک اواخر هفته جاری در ارومیه برگزار می‌شود، گفت: در این همایش ۸۶ مقاله پذیرفته شده که به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه می‌شود.

یعقوب پوراسد افزود: برای این کنفرانس مهم، ۱۴۹ مقاله ارسال شده بود که با توجه به سطح بالای کنفرانس ۸۶ مورد پذیرفته شد.

وی اضافه کرد: همچنین چهار سخنرانی ویژه به همراه ۶ نمایشگاه در حوزه میکروالکترونیک در نظر گرفته شده‌است.

وی بابیان اینکه ارومیه می‌تواند به قطب الکترونیک کشور تبدیل شود، ادامه داد: ظرفیت علمی شامل دانشجویان و اساتید قدر در دانشگاه صنعتی ارومیه وجود دارد.

رییس دانشگاه صنعتی ارومیه تاکید کرد: ظرفیت‌های این شهر در حوزه طراحی آی سی‌ها قابل توجه بوده که باید برای درآمدزایی در این خصوص برنامه ریزی شود.