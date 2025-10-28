پخش زنده
آخرین یافتههای علم میکروالکترونیک و تراشه با ارائه ۸۶ مقاله برگزیده در هفتمین همایش بینالمللی میکروالکترونیک ایران در دانشگاه صنعتی ارومیه بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس دانشگاه صنعتی ارومیه با اشاره به اینکه هفتمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک اواخر هفته جاری در ارومیه برگزار میشود، گفت: در این همایش ۸۶ مقاله پذیرفته شده که به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه میشود.
یعقوب پوراسد افزود: برای این کنفرانس مهم، ۱۴۹ مقاله ارسال شده بود که با توجه به سطح بالای کنفرانس ۸۶ مورد پذیرفته شد.
وی اضافه کرد: همچنین چهار سخنرانی ویژه به همراه ۶ نمایشگاه در حوزه میکروالکترونیک در نظر گرفته شدهاست.
وی بابیان اینکه ارومیه میتواند به قطب الکترونیک کشور تبدیل شود، ادامه داد: ظرفیت علمی شامل دانشجویان و اساتید قدر در دانشگاه صنعتی ارومیه وجود دارد.
رییس دانشگاه صنعتی ارومیه تاکید کرد: ظرفیتهای این شهر در حوزه طراحی آی سیها قابل توجه بوده که باید برای درآمدزایی در این خصوص برنامه ریزی شود.