سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اقناع نشدن دو نماینده مردم تهران نسبت به پاسخ‌های وزیر اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خانه ملت، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون و تعدادی از نمایندگان میزبان حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات بودند. در این نشست سوالات تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت از وزیر اطلاعات طرح و مورد بررسی قرار گرفت؛ بر این اساس آقایان حمید رسائی و حسین صمصامی مزرعه آخوند از نمایندگان مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در قوه مقننه سوالات خود را مطرح کردند و پس از دریافت پاسخ، از اظهارات وزیر اطلاعات قانع نشدند.

وی افزود: در ادامه علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی سوال خود را مطرح کرد که پس از دریافت پاسخ از حجت الاسلام و المسلمین خطیب، مقرر شد در بازه زمانی مشخصی بررسی بیشتری انجام شود.

همچنین احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در بهارستان نیز از دیگر افراد سوال کننده بود که از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شد.