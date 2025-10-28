به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان گفت: در این اقدام، حدود ۱۰۰ هزار مترمربع (معادل ۱۰ هکتار) از اراضی سیلابی این رودخانه در محدوده منطقه مچریه که توسط برخی کشاورزان برای کشت محصولات پاییزه آماده‌سازی شده بود، شناسایی و پس از صدور اخطاریه‌های کتبی و طی مراحل قضایی، آزادسازی شد.

بهرام لوافیان‌نژاد افزود: در راستای اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ این قانون، عملیات شناسایی و آزادسازی اراضی واقع در بستر رودخانه سابله انجام شد.