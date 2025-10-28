پخش زنده
امام جمعه یزد در دیدار خادمیاران رضوی: خادمیاران رضوی نیز باید پرچمدار هدایت مردم و خنثیکننده نیتهای شوم دشمنان باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله ناصری در دیدار با خادمیاران رضوی و اعضای شورای هماهنگی نمایندگان آستان قدس رضوی بر ضرورت تقویت ایمان، بصیرت دینی و مقابله با جنگ ادراکی دشمن تأکید کرد.
آیتالله محمدرضا ناصری، وی ضمن قدردانی از زحمات خالصانه فعالان عرصه خدمت به آستان مقدس امام رضا (ع) بیان کرد: ارتباط شما با امام رضا (ع) و ولایت باید در رفتار و عملکردتان آشکار و مجسم باشد.
امامجمعه یزد با اشاره به سیره رفتاری و علمی حضرت امام رضا (ع)، گفت: همانگونه که آن حضرت با صبر، برنامهریزی و فعالیتهای علمی در جلسات گوناگون توانستند بسیاری از طرحها و برنامههای دشمنان در مقابله با دین را خنثی کنند، خادمیاران رضوی نیز باید پرچمدار هدایت مردم و خنثیکننده نیتهای شوم دشمن باشند.
وی با تأکید بر ظرفیت گسترده جامعه امام رضاییها اظهار داشت: شما جمعیت وسیعی از اقشار مختلف را در بر میگیرید و ارتباط مؤثری با آحاد مردم دارید؛ این ارتباط و ظرفیت عظیم باید در راستای هدایت مردم و مقابله با تلاشهای دشمنان برای تضعیف ایمان و اعتقاد دینی مورد استفاده قرار گیرد.
آیتالله ناصری یکی از برنامههای اصلی دشمنان را بیتفاوتسازی جامعه نسبت به دین و ولایت دانست و افزود: دشمنان میکوشند مردم را از دین و مسائل اعتقادی دور سازند تا نسبت به باورهای دینی خود احساس مسئولیت نکنند؛ در برابر این هدف و برنامهی دشمن باید طرح و برنامههای مؤثر و هدفمند تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان با صرف هزینههای هنگفت در عرصه تبلیغات، رسانه و فضای مجازی علیه دین و انقلاب اسلامی تلاش میکنند تا از طریق جنگ روانی، القای ناامیدی، ایجاد شبهات و خودتحقیری، وابستگیگرایی و ترویج این تفکر که بدون وابستگی مشکلات کشور حل نمیشود، ایمان مردم را تضعیف کنند.
نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به دشمنی آشکار آنان با اتحاد و همبستگی ملت ایران تأکید کرد: دشمنان حتی با روحیه همدلی مردم ایران نیز مخالفند و برای مقابله با آن برنامهریزی کردهاند. ازاینرو وظیفه تمامی نیروهای مؤمن و دلسوز دین است که برای حفظ ارزشهای دینی و انقلابی، هر اقدامی را که میتوانند انجام دهند.
وی در ادامه به اهمیت تقویت خداشناسی در جامعه، بهویژه در میان نوجوانان و جوانان اشاره کرد و گفت: باید اعتقاد قلبی به نظارت الهی در میان مردم افزایش یابد؛ اگر جامعه باور کند که خدا ناظر بر رفتارهاست، دیگر شاهد گناه و خطا نخواهیم بود.
آیتالله ناصری بصیرتافزایی را یکی از ضرورتهای جدی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: باید روحیه خدایی در جامعه تقویت شود تا بتوانیم شاهد شکلگیری جامعهای ایدهآل، ایمانی و متعالی باشیم.
وی در پایان خواستار ایجاد «نهضت بزرگ تحول» در عرصه فرهنگی و دینی شد و گفت: لازم است انواع آموزشها در ارتباط با جامعه هدف ارائه شود و برنامهریزیهای منسجم برای سطح جامعه صورت گیرد تا در برابر جنگ ادراکی و روانی دشمن بتوانیم ایستادگی و مقاومت مؤثر داشته باشیم.