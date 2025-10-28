پخش زنده
در مراسمی با حضور مسولان و علاقمندان به ورزش از تیام دهپهلوان ورزشکار نهاوندی استقبال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیام دهپهلوان ورزشکار نهاوندی توانست در مسابقات آسیایی در وزن ۶۰ کیلوگرم که در کشور بحرین برگزار شد نشان طلای این وزن را در رشتهامامای«هنرهای رزمی ترکیبی» کسب کند.
او توانست در ۲ راند سخت، نشان طلای مسابقات را در بخش دختران کسب کند.
سرپرست اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: سال گذشته بیش از ۵۰۰ مدال رنگی مختلف از سوی ورزشکاران نهاوندی کسب شد.
محرم روزبه افزود: در ۶ ماهه امسال ۲ طلای مسابقات آسیایی از سوی ورزشکاران نهاوندی کسب شده است.