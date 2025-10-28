پخش زنده
مدیرکل کمیته امدادلرستان گفت: با همکاری کمیته امداد و مرکز نیکوکاری «سمت خدا» ۳ هزار بسته گوشت بین نیازمندان و ایتام لرستانی توزیع شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل کمیته امداد لرستان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و مرکز نیکوکاری «سمت خدا»، اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه، در راستای ترویج سنت حسنه نیکوکاری و کمک به تأمین بخشی از نیازهای پروتئینی جامعه هدف، ۳۰۰۰ بسته گوشت گوسفندی ۱.۵ کیلوگرمی توزیع شد.
جلال شیخپور ارزش ریالی این اقلام را ۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: توزیع این بستهها با اولویت مددجویان دارای فرزند شیرخوار، مددجویان بیمار و ساکنان مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی انجام شده است.
وی تصریح کرد: گوشت بستهبندی شده در شهرستانهای سپیددشت، زاغه، چگنی، سلسله، فیروزآباد، ویسیان، معمولان و پلدختر تحت پوشش توزیع شد.