پخش زنده
امروز: -
افزایش ایمنی، تابآوری و مصونیتبخشی زیرساختهای شهرستان در برابر انواع تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی در شهرستان تکاب مورد بحث و بررسی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در جلسه حوادث غیر مترقبه شهرستان گفت: افزایش ایمنی، تابآوری و مصونیتبخشی زیرساختهای شهرستان در برابر انواع تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی در اولویت کاری مسؤلان قرار گیرد.
سرهنگ کرامتی افزود: با توجه بر اهمیت تدابیر و تمهیدات لازم در حفظ زیر ساختها و تقویت تاب آوری آن در حوادث غیر مترقبه و با هدف افزایش ایمنی، تابآوری و مصونیتبخشی زیرساختهای شهرستان در برابر انواع تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی باید بر حفظ و تقویت این رویه در شهرستان تلاش مضاعفی صورت پذیرد.
وی گفت: مقاومت و پایداری در برابر حوادث غیر مترقبه و تلاش در جهت کاهش آسیبپذیریها و خسارات احتمالی اولویت کاری مسؤلان شهرستان باشد.
سرهنگ کرامتی افزود: حفظ زیر ساختها و خدمات رسانی زودهنگام و بموقع به مردم و کاهش تنشهای موجود در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه و جلوگیری از ایجاد وقفه در زندگی روزمره مردم اولویت کاری مسؤلان شهرستان است و نباید دستخوش سهل انگاری شود.
محمد نیکنام فرماندار تکاب نیز در این جلسه گفت: تقویت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و تداوم ارتباط مستقیم با مردم برای گرهگشایی از مشکلات آنان مورد توجه جدی قرار بگیرید.
وی گفت: آمادگی صد در صدی ادارات خصوصا ادارات خدمات رسان به مردم مورد انتظار است و مسؤلان مربوطه با جدیت انسجام بخشی و تقویت توان اداری خود را حفظ کنند.
نیکنام افزود:رعایت حقوق شهروندی، حفظ شأن مردم و پاسخگویی شایسته به مطالبات عمومی باید بهعنوان محور اصلی رفتار اداری همه مدیران دستگاهها قرار گیرد.