به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان، تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، پارسا طهماسبی در مبارزه نخست با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ریکو فروساوا از ژاپن گذشت. وی در دور بعد با یونگ کیانگ هویانگ از چین کشتی می‌گیرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، سید طا‌ها هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با توجه به عدم حضور عبداله قحطان از بحرین به پیروزی رسید. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف محمد سروری از افغانستان می‌رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، امیرمحمد زرین کام در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر صفر آنجلو سالود از فیلیپین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۳ فرخ بیک جمعه نظراف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.