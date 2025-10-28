فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه پلیس؛ پیشگام دفاع از امنیت، عدالت و قانون است، افزود: زنان و مردان پلیس در صف مقدم دفاع از عدالت و قانون هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان در چهل و نهمین مراسم تحلیف، دانش آموختگی و میثاق مجاهدان فی سبیل الله دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای حمله رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: خون پاک شهدا مایه افتخار و سربلندی ملت ایران است.

وی با بیان اینکه حضور پررنگ جوانان انقلابی در عرصه‌های مختلف، تجلی اقتدار نظام اسلامی است، افزود: امروز شاهد تربیت نسلی مومن و انقلابی در دانشگاه افسری تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) هستیم که آماده پاسداری از امنیت و شرف این ملت هستند.

سردار رادان خاطرنشان کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از مهارت‌های علمی و عملی، دیوار اقتدار ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخته‌اند.

وی با تبریک به دانش آموختگان دانشگاه امام حسن مجتبی (ع)، اظهار داشت: این عزیزان با تعهد و ایمان خود، الگویی برای جوانان کشور در مسیر پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی هستند.

سردار رادان خاطر نشان کرد: سپاس و ستایش به روح شهدای عزیز دفاع مقدس، شهدای حرم مطهر و شهدای سپاه. حضور محترم رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در این مراسم نمادی است از وفاداری به خون شهدا و تعهد به خدمت صادقانه در راستای حفظ امنیت و آرامش کشور است.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: ما هم‌اکنون شاهد نسل جوان و انقلابی هستیم که بر اساس آموزه‌های دینی در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) پرورش یافته و آماده‌اند تا از حیث امنیت و شرف ملت دفاع کنند. این نسل با اقتدار ملی، رفتار هوشمندانه و اخلاق حرفه‌ای در مدیریت محیط و امنیت جامعه، صلابت نظام اسلامی را تقویت می‌کند.

وی افزود: امروز زنان و مردان فرماندهی انتظامی در صف مقدم دفاع از عدالت، اخلاق و قانون هستند و با خردمندی و عزم راسخ خود، در مسیر استحکام اقتدار ملی گام برمی‌دارند. در اینجا یاد و نام شهید سردار باقری و دیگر شهدای گرانقدر را گرامی می‌داریم و به پیشرفت و رشد اخلاقی جامعه ادامه می‌دهیم.

فرمانده کل انتظامی اضافه کرد: کشور ایران ثمره ایمان، تعهد و تعامل نسل جوان امروز با آینده‌ای روشن است. با بهره‌گیری از مهارت‌های علمی و عملی، نسل جدید می‌تواند با جامعه‌ای مستحکم و پیشرفته تعامل برقرار کند و الگویی برای همه ملیت‌ها باشد.

سردار رادان ادامه داد: در این راستا، دانشگاه امام حسن مجتبی (ع) مأموریت خود را در تربیت انسان‌های مومن و آگاه با هدف ارتقاء اخلاق و تمدن اسلامی انجام می‌دهد. ثمره تلاش‌ها و زحمات این نسل، سرافرازی و افتخار برای کشور و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور در پایان بیان داشت: ضمن تبریک به دانش‌آموختگان و خانواده‌های شان، یاد و نام شهیدان و مبارزان انقلاب اسلامی را گرامی داشته و از خداوند متعال درخواست می‌کنیم که همه ما را در مسیر خدمت صادقانه به ولایت و پاسداری از امنیت کشور یاری کند.

گفتنی است، در این مراسم تعدادی از خانواده معظم شهدا مورد تقدیر قرار گرفته و سرداران مهدی معصوم بیگی رئیس فراجا، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا، دکتر سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی اجتماعی فراجا، سلیمان ملک زاده معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا، علی بزرا دستیار ویژه فرماندهی در امور بازنشستگان، علی محمدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی، اصغر بازیگر فرمانده مرزبانی استان گیلان، به عنوان نفرات برتر فراجا در سطح نیرو‌های مسلح در جشنواره مالک اشتر ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط امیر موسوی تقدیر و مفتخر به دریافت لوح تقدیر شدند. همچنین جوایز نفرات برتر، درجه و سردوشی نماینده دانشجویان نیز توسط رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح اعطاء شد.