استاندار یزد در پیامی، کسب رتبه‌های ممتاز و درخشان توسط نمایندگان شایسته استان در چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پیام بابایی آمده:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (سوره مجادله، آیه ۱۱)

خبر مسرت‌بخش کسب رتبه‌های ممتاز و درخشان توسط نمایندگان شایسته استان دارالعباده یزد در چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه که به میزبانی شهر سنندج برگزار شد، مایه مباهات و سربلندی همه مردم متدین این دیار شد.

این موفقیت‌های ارزشمند که حاصل تلاش‌های بی‌وقفه، ایمان راسخ و استعانت از الطاف الهی است، بار دیگر نشان داد که جوانان و نوجوانان یزدی، پرچم‌داران پرافتخار فرهنگ غنی قرآنی و اسلامی در سطح کشور هستند و عطر دل‌انگیز کلام وحی را در فضای معنوی این رقابت‌ها طنین‌انداز کرده‌اند.

اینجانب با قلبی سرشار از خرسندی، این دستاورد‌های بزرگ را به محضر یکایک این عزیزان افتخارآفرین و خانواده‌های محترمشان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. درخشش جناب آقای محمد فیاض در رشته حفظ کل، جناب آقای عرفان مزیدی در رشته ترتیل، گروه همخوانی و همسرایی وارثین به سرپرستی جناب آقای علی اسماعیلی و گروه همخوانی و همسرایی الحان به سرپرستی سرکار خانم ملیحه نوروزی، که همگی موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند، افتخاری بزرگ برای استان یزد است.

همچنین، برای چهار نماینده دیگر استان یزد که در روز‌های آتی در رشته معارفی به رقابت خواهند پرداخت، از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون و کسب بهترین نتایج را دارم و اطمینان دارم که ایشان نیز با تکیه بر دانش و ایمان خود، برای استان افتخارآفرینی خواهند کرد.

در پایان، از زحمات تمامی مربیان، اساتید، دست‌اندرکاران به‌ویژه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد که در پرورش و حمایت از این استعداد‌های قرآنی نقش‌آفرین بوده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم. امید است در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، همواره شاهد درخشش روزافزون فرزندان این مرز و بوم در تمامی عرصه‌های علمی، فرهنگی و قرآنی باشیم.

محمدرضا بابایی

استاندار یزد

آبان ماه ۱۴۰۴