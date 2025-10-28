اجرای طرح اتصال در آذربایجان شرقی
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از اجرای طرح اتصال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حسین فتحی از اجرای طرح اتصال یا طاها در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: این برنامه ملی حمایتی، برای کمک به تولید کنندگان کوچک، مشاغل خرد و محلی با هدف دسترسی به منابع مالی ، اتصال به بازارهای بزرگ ، استاندارد سازی و برند سازی انجام میگیرد.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ واحد صنعتی و هزار واحد کارگاهی تولید پوشاک در استان در حال فعالیت هستند افزود: استفاده از ظرفیتهای محلی، شناسایی ظرفیتهای محلی، عارضه یابی و شناسایی مشکلات و نیز طراحی مداخله و تامین مالی هوشمند با اعطای وام از فرایندهای این طرح است.