به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسین فتحی از اجرای طرح اتصال یا طا‌ها در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: این برنامه ملی حمایتی، برای کمک به تولید کنندگان کوچک، مشاغل خرد و محلی با هدف دسترسی به منابع مالی ، اتصال به بازار‌های بزرگ ، استاندارد سازی و برند سازی انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ واحد صنعتی و هزار واحد کارگاهی تولید پوشاک در استان در حال فعالیت هستند افزود: استفاده از ظرفیت‌های محلی، شناسایی ظرفیت‌های محلی، عارضه یابی و شناسایی مشکلات و نیز طراحی مداخله و تامین مالی هوشمند با اعطای وام از فرایند‌های این طرح است.