رزمایش نیروهای راهبردی هستهای روسیه با آزمایش انواعی از سامانههای موشکی، از جمله جدیدترین موشک کروز با پیشرانه هستهای و برد نامحدود، که از هفته پیش آغاز شده بود، به پایان رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با حضور در مرکز فرماندهی عملیات ویژه این کشور، با اعلام تحقق کامل اهداف رزمایش نیروهای راهبردی هستهای روسیه، از پایان این رزمایش خبر داد.
در این رزمایش انواعی از سامانههای موشکی زمینپایه، دریاپایه، از جمله جدیدترین موشک کروز با پیشرانه هستهای و برد نامحدود «بوروستنیک»، ملقب به «مرغ طوفان» آزمایش شد که واکنش منفی آمریکا و کشورهای غربی را به دنبال داشت.