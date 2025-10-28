فرماندار زارچ به همراه جمعی از مسئولان با حضور در منزل شهید محمد علی عزیزی از شهدای امدادگر، از همسر این شهید والامقام تجلیل کردند.

پرویزی فرماندار زارچ در این دیدار ضمن تبریک روز پرستار، گفت: تلاش‌ها و فداکاری‌های پرستاران در عرصه سلامت قابل تقدیر است و تجلیل از خانواده شهدا نیز وظیفه‌ای مقدس برای ماست.

شهید محمدعلی عزیزی در زمان حیات خود به عنوان کمک‌بهیار در بیمارستان فرخی یزد مشغول به کار بود و داوطلبانه به جبهه اعزام شد. او در عملیات‌های مختلف حضور داشت و در نهایت در سن ۳۳ سالگی در منطقه فکه به شهادت رسید.