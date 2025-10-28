\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062f\u0647 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0631\u0627\u0639\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0645\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0627 \u0627\u0648\u0627\u062e\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647\u200c \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0639\u0645\u062f\u0647 \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0631\u0632\u0646\u062f \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\n\u0622\u063a\u0627\u0632 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0637\u0644\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062e \u062f\u0631 \u06af\u0631\u0645\u06cc\n\n\u00a0