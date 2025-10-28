رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان وضعیت کاری پرستاران و نحوه پرداخت مطالبات آنها در مراکز درمانی زیر مجموعه این دانشگاه را تشریح کرد.

وضعیت پرستاران و مطالبات آنها در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی رشیدی پور با بیان اینکه در مراکز دولتی و خصوصی درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیش از ۸۰۰ تخت دارد گفت: نسبت پرستار به تخت در این مراکز یک پرستار به ازای هر دو تخت است که در مقایسه با استاندارد کشوری که دو پرستار به ازای یک تخت است نشان دهنده کمبود پرستار در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان است.

وی همچنین با بیان اینکه اضافه کار پرستاران ماهانه پرداخت می‌شود گفت: تلاش شده پرداختی کارانه کادر نظامت سلامت هم به روز رسانی شود.