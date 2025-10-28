مدیر عامل شرکت توانیر با تأکید بر تکذیب افزایش تعرفه برق، گفت: هر ساله در اردیبهشت و بخشی از ماه خرداد، اصلاح تعرفه داریم که یک بار انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مصطفی رجبی مشهدی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: موضوع افزایش تعرفه برق، تکذیب می‌شود و افزایش تعرفه آن در اردیبهشت ماه به این دلیل است که هر ساله در این ماه و بخشی از خردادماه اصلاح تعرفه صورت می‌گیرد که یک بار انجام می‌شود و نوبت بعدی وجود ندارد.

وی افزود: همان یک بار نیز بر اساس قانون مانع‌زدایی صنعت برق که سالانه بر اساس اصلاح نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها تعیین می‌شود، انجام می‌شود و بنابراین هیچ تغییر قیمتی در قبض‌ها اتفاق نخواهد افتاد.