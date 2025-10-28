هیئت کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی اعلام کرد: مجموع زائران و نمازگزاران دو حرم شریف در ماه ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ قمری به ۵۴ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۰۱ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، براساس گزارش هیئت کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی، تعداد نمازگزاران در مسجدالحرام به ۱۷ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۸۵۴ نفر رسید که از این میان ۹۳ هزار و ۷۲۰ نفر در حِجر اسماعیل (حَطیم) نماز گزاردند، همچنین، تعداد عمره‌گزاران به ۱۱ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۱۵۳ نفر رسید.

در مسجدالنبی نیز تعداد نمازگزاران در همین ماه ۲۱ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۳۷۰ نفر بود که از این میان ۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۸۶۱ نفر در روضه شریفه نماز خواندند.

همچنین تعداد زائرانی که برای زیارت پیامبر اکرم (ص) به مسجدالنبی مشرف شدند، به ۱ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۴۳ نفر رسید.

هیئت کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی از فناوری‌های نوین شامل حس‌گر‌های هوشمند برای ثبت و پایش آمار نمازگزاران و عمره‌گزاران در ورودی‌های اصلی دو مسجد استفاده می‌کند.

این اقدام در راستای افزایش بهره‌وری عملیاتی، پایش جریان جمعیت، تراکم زائران و تسهیل مدیریت خدمات، در همکاری با نهاد‌های مرتبط انجام می‌گیرد.