رفع مشکل معارضات پل مهریان یاسوج پس از ۶ سال
معاون مهندسی ساخت و توسعه راههای کهگیلویه و بویراحمد از رفع معارضات پروژه پل مهریان یاسوج پس از وقفهای ششساله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نادر شجاعی از رفع معارضات پل مهریان پس از ۶ سال خبر داد و گفت: عملیات رفع معارض این پروژه با حضور نماینده دادستان، نیروهای نظامی و نمایندگان ادارات مربوطه انجام شد.وی با اشاره به پیشینه این طرح افزود: قرارداد احداث این پل در مرداد ۱۳۹۸ به مبلغ ۷۲ میلیارد تومان منعقد شده و تاکنون ۲۸ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان به اقدامات انجامشده نیز اشاره کرد و ادامه داد: احداث دیوار در رودخانه، اجرای سه دهانه ۱۵ متری، ساخت ۱۷ تیر پیشساخته، احداث دو پایه میانی پل، سه کانال کشاورزی و جابهجایی پایههای برق از جمله کارهای انجامشده است.
شجاعی در ادامه با بیان آمار پیشرفت طرح تأکید کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد از معارضات مردمی برطرف شده است. پیشرفت فیزیکی طرح حدود ۳۲ درصد و پیشرفت ریالی آن ۳۸ درصد محاسبه شده که شامل ۶۰ هزار مترمکعب خاکریزی، ۷۰ هزار مترمکعب خاکبرداری و ۱۲ هزار مترمکعب بتنریزی است.
وی اهمیت اجرای این پروژه را اینگونه تشریح کرد و گفت: پل مهریان به دلیل بار ترافیکی سنگین و موقعیت ترانزیتی، همواره یکی از کانونهای حادثهخیز بوده و بهسازی آن سهم بزرگی در کاهش تصادفات جادهای و تلفات انسانی خواهد داشت.
گفتنی است کلنگزنی اولیه این پل ۹۰ متری که با نام «پل دوم بنسنجان» نیز شناخته میشود، به سال ۱۳۹۰ بازمیگردد، اما این طرح به دلایل مختلف از جمله معارضات محلی، برای سالها متوقف مانده بود. با رفع کامل این موانع، عملیات اجرایی پروژه با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.