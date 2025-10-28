معاون مهندسی ساخت و توسعه راه‌های کهگیلویه و بویراحمد از رفع معارضات پروژه پل مهریان یاسوج پس از وقفه‌ای شش‌ساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نادر شجاعی از رفع معارضات پل مهریان پس از ۶ سال خبر داد و گفت: عملیات رفع معارض این پروژه با حضور نماینده دادستان، نیروهای نظامی و نمایندگان ادارات مربوطه انجام شد.

وی با اشاره به پیشینه این طرح افزود: قرارداد احداث این پل در مرداد ۱۳۹۸ به مبلغ ۷۲ میلیارد تومان منعقد شده و تاکنون ۲۸ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.

معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان به اقدامات انجام‌شده نیز اشاره کرد و ادامه داد: احداث دیوار در رودخانه، اجرای سه دهانه ۱۵ متری، ساخت ۱۷ تیر پیش‌ساخته، احداث دو پایه میانی پل، سه کانال کشاورزی و جابه‌جایی پایه‌های برق از جمله کارهای انجام‌شده است.

شجاعی در ادامه با بیان آمار پیشرفت طرح تأکید کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد از معارضات مردمی برطرف شده است. پیشرفت فیزیکی طرح حدود ۳۲ درصد و پیشرفت ریالی آن ۳۸ درصد محاسبه شده که شامل ۶۰ هزار مترمکعب خاکریزی، ۷۰ هزار مترمکعب خاک‌برداری و ۱۲ هزار مترمکعب بتن‌ریزی است.

وی اهمیت اجرای این پروژه را اینگونه تشریح کرد و گفت: پل مهریان به دلیل بار ترافیکی سنگین و موقعیت ترانزیتی، همواره یکی از کانون‌های حادثه‌خیز بوده و بهسازی آن سهم بزرگی در کاهش تصادفات جاده‌ای و تلفات انسانی خواهد داشت.