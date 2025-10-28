به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد با توجه به انجام عملیات تعمیرات اضطراری و جابجایی شیر قطع کن اصلی واقع در روستای گلستان –جریان گاز مشترکین واقع در روستا‌های محور زیوه (شامل روستا‌های زیوه – ملاباستک - گلستانه –گردیک - حلج-شکل آباد –کانی تایر— براسب و سوسن آباد) از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ هفتم آبان به مدت ۸ ساعت قطع می‌شود.

مشترکان از دستکاری کنتور و رگولاتور خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل با تلفن ۱۹۴ امداد گاز تماس بگیرند.