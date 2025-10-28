مشاور وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن سند سیاست ملی شهری و شهر هوشمند ایران با همکاری دفتر هبیتات خبر داد و گفت: این سند با هدف تقویت برنامه‌ریزی شهری پایدار و مشارکتی تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست «مشارکت مردم و نهادهای محلی در تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری» به مناسبت روز جهانی شهرها برگزار شد.

در این نشست، صادق صادقپور اقدم، مشاور وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیته ملی اسکان بشر در ایران با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه‌ریزی شهری گفت: امروزه توجه به تغییرات اقلیمی و نقش جوامع محلی در تصمیم‌سازی‌های شهری، از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌رود.

وی افزود: در دو دهه گذشته، موضوع مشارکت محلی چندان جدی گرفته نمی‌شد، اما تحولات جهانی به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست باعث شد تا این رویکرد در مرکز برنامه‌ریزی شهری قرار گیرد.

صادقپور اقدم با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاران باید دانش محلی را به زبان تخصصی برنامه‌ریزی ترجمه کنند، اظهار داشت: حلقه ارتباط میان مردم، نهادهای محلی و دستگاه‌های سیاست‌گذار، یکی از عوامل کلیدی در تحقق توسعه شهری پایدار است.

به گفته وی، یکی از اقدامات مهم در این راستا، تدوین سند سیاست ملی شهری و شهر هوشمند ایران است که با همکاری دفتر منطقه‌ای برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) و مشارکت معاونت‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل است.

دبیر کمیته ملی اسکان بشر افزود: این سند مسیر حرکت کشور را در حوزه توسعه شهری پایدار مشخص کرده و مبنای تصمیم‌سازی‌های آینده در برنامه‌ریزی شهری خواهد بود.

او تأکید کرد: در دهه منتهی به سال ۲۰۲۹، که از سوی سازمان ملل به عنوان «دهه اقدام برای توسعه شهری پایدار» معرفی شده است، ایران نیز گام‌های مهمی برای هم‌سویی با سیاست‌های جهانی و ارتقای کیفیت زندگی شهری برخواهد داشت.