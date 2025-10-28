پخش زنده
روابط عمومی فرودگاه کرمانشاه در اطلاعیه ای از اجرای عملیات کنترل شده سوزاندن علف های هرز در محدوده داخلی فرودگاه کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان و مسافران میرساند:در راستای حفظ ایمنی و محیط فرودگاه و در چارچوب دستورالعملهای فرودگاهی و با هدف پیشگیری از خطرات احتمالی عملیات کنترل شده سوزاندن علفهای هرز در محدوده مسیرهای دسترسی، محوطههای داخل فرودگاهی و محل ساخت ابنیه فردا چهارشنبه هفتم آبان حوالی ساعت ۸ الی ۱۲ صبح صورت خواهد پذیرفت.
این عملیات با نظارت کامل واحد ایمنی و آتش نشانی فرودگاه و هماهنگی کامل با نهادهای ذیربط و در ساعت غیر از نشست و برخاست پروازصورت خواهد پذیرفت و جای هیچ گونه دل نگرانی برای مردم و مسافرین ارجمند نمیباشد.