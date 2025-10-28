پخش زنده
امروز: -
هواشناسی با صدور هشدار نارنجی، از طوفانی شدن دریای خزر و رسیدن موجها به ۴.۳ متر خبر داده و خواستار توقف کلیه فعالیتهای دریایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی دریایی، از وزش باد شدید و طوفانی شدن دریای خزر از اواخر روز چهارشنبه تا صبح جمعه خبر داد.
بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد ۶۱ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع موج در نزدیک ساحل ۳.۸ متر و در دور از ساحل ۴.۳ متر پیشبینی شده است.
اثرات این پدیده شامل:
هواشناسی دریایی توصیه کرد: