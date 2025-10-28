هواشناسی با صدور هشدار نارنجی، از طوفانی شدن دریای خزر و رسیدن موج‌ها به ۴.۳ متر خبر داده و خواستار توقف کلیه فعالیت‌های دریایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی دریایی، از وزش باد شدید و طوفانی شدن دریای خزر از اواخر روز چهارشنبه تا صبح جمعه خبر داد.

بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد ۶۱ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع موج در نزدیک ساحل ۳.۸ متر و در دور از ساحل ۴.۳ متر پیش‌بینی شده است.

اثرات این پدیده شامل:

خطر غرق‌شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری

خطر غرق‌شدن شناورهای صیادی

اختلال در ورود و خروج شناورها به بنادر

احتمال آسیب به شناورهای بزرگ و سازه‌های دریایی

اختلال در عملیات تخلیه و بارگیری

هواشناسی دریایی توصیه کرد: