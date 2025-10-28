شایع‌ترین نوع مسمومیت در استان همدان، مسمومیت‌های دارویی است که بین ۴۵ تا ۷۵ درصد موارد مراجعه شده به بیمارستان‌ها ناشی از این مسمومیت‌ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر نظارت بر دارو و فرآروده‌های دارویی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: مسمومیت شایع بعدی در استان مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است، این نوع مسمومیت در فصول سرد سال شایع می‌شود و ناشی از چک نکردن دودکش و نصب غیر اصولی بخاری است.

فاخته قربانی شهرت، مسمومیت با قرص برنج را نیز مسمومیتی شایع در استان عنوان کرد و افزود: به هیچ عنوان نباید از این قرص که به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود، برای دفع آفات برنج و حبوبات استفاده کرد و استفاده از سیر و نمک می‌تواند جایگزین مناسبی برای دفع آفات باشد.

او تأکید کرد: مردم در صورت مواجه با فرد مسموم فورا با شماره با مرکز اطلاعات دارو سموم به شماره ۱۹۰ و یا اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند که تا موقع رسیدن کادر درمان اقدامات لازم برای بیمار انجام شود.

یکم تا هفتم آبان هفته پیشگیری از مسمومیت غذایی در کشور نامگذاری شده است.