به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برای افزایش آمادگی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و امدادی، مانور تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهید باکری ارومیه انجام شد.

عظیم طهماسبی، مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان غربی، هدف از برگزاری این تمرین را ارتقای آمادگی و هماهنگی نهادها ، شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و همچنین نحوه مدیریت بحران در زمان وقوع حادثه اعلام کرد.

در این رزمایش نهادهای مختلف امدادی از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و حفاظت فرودگاه حضور داشتند.