سخنگوی شورای شهر دورود از عزل شهردار این شهر با موافقت ۶ عضو شورای شهر خبر داد و گفت: هم اکنون «ایوب بهلولی» سرپرست بوده و «حمید پاپی» برای سمت شهردار معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سخنگوی شورای شهر دورود از عزل شهردار این شهرستان با موافقت ۶ عضو شورای شهر خبر داد.
سلیمان دیناری افزوود: علی رغم درخواستهای متعدد برای حضور شهردار در صحن شورا برای پاسخگویی به مطالبات مردم و حقوق پرسنل، وی حاضر نشد .
به گفته این عضو شورا بالاخره شهردار امروز در صحن حاضر شد، اما پاسخهای قانعکنندهای برای سوالات و مطالبات نداشت.
دیناری بیان داشت: در فروردین امسال، ۱۶ پروژه عمرانی از جمله ۴ پروژه ۵۰۰ تنی قیر برای آسفالت مصوب و مجوز داده شد که شهرداری در فصول بهار و تابستان اجرایی کند، حال اینکه امروز و با وجود گذشت چندین ماه، هیچ کدوم از این پروژهها عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه ۶ نفر از اعضای شورا موافق عزل شهردار دورود هستند، گفت: هم اکنون ایوب بهلولی سرپرست و آقای حمید پاپی برای سمت شهردار معرفی شده است.