به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد، همسر و فرزندان مرحوم (حاج حسین صداقت) مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بخشی از هزینه مراسم چهلم آن مرحوم را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کردند.

همسر این مرحوم در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: با توجه به فرا رسیدن چهلمین روز از درگذشت همسرم و تقارن با سالروز میلاد حضرت زینب (س) به همراه فرزندانمان تصمیم گرفته تا بخشی از هزینه مراسم چهلم را برای آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا نماییم تا با این اقدام در شاد کردن دل یک خانواده نقش کوچکی داشته باشیم و ثواب این کار خیر نیز به روح همسرم برسد.

گفتنی است کمک به آزادی زندانیان غیر عمد در قالب اختصاص هزینه‌های مراسم‌های ختم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد چند سالی است در استان یزد تبدیل به یک فرهنگ حسنه شده و به تعداد خیرینی که در این اقدام خیر مشارکت میکنند افزوده می شود.