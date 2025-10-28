پخش زنده
زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون شمشیربازی واگذار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با دستور وزیر ورزش و جوانان و حمایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی؛ زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع به فدراسیون شمشیربازی واگذار شد.
این اقدام برای توسعه زیرساختهای این رشته و ایجاد مرکزی تخصصی برای پرورش استعدادهای نو در سطح ملی صورت گرفته است.
فدراسیون شمشیربازی قصد دارد در این زمین «آکادمی شمشیربازی» را تأسیس کند؛ مرکزی مدرن که هدف آن استعدادیابی در ردههای پایه، آموزش اصولی و آمادهسازی قهرمانان آینده برای حضور در میادین بینالمللی است. واگذاری این زمین گامی در مسیر ارتقای جایگاه شمشیربازی کشور محسوب میشود و میتواند با فراهم کردن امکانات حرفهای، سهمی در رشد و موفقیت این رشته داشته باشد.