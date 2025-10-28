به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اردوی ملی دانش‌آموزان عشایر کشور رویدادی ملی است که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش و مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی، که با تأکید بر عدالت آموزشی، تقویت هویت ایرانی–اسلامی و نقش محوری آموزش‌وپرورش در توسعه کشور همراه بود.

در این اردو که به میزبانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی برگزار می‌شود، هزار دانش‌آموز زیارت‌اولی عشایر از ۲۳ استان کشور شامل ۵۰۰ دختر و ۵۰۰ پسر از مقطع متوسطه دوم حضور دارند. این برنامه در دو نوبت و با هدف تحقق عدالت آموزشی، ارتقای مهارت‌ها و تقویت هویت ملی برگزار شده است.

رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، با اشاره به نگاه دولت چهاردهم به تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت گفت: عدالت آموزشی، اولویت اصلی دولت است و در یک سال گذشته ۲۴۰۰ طرح آموزشی در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است.

او افزود: تحول در محتوا و روش‌های آموزش در کنار توسعه فضا‌های آموزشی در دستور کار قرار دارد تا مدارس عشایری به کانون یادگیری و مهارت زندگی بدل شوند.

زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نیز در سخنانی بر نقش دختران عشایری در حفظ فرهنگ بومی تأکید کرد و گفت: دختران عشایر اصیل‌ترین تصویر ایران‌اند؛ شما وارثان فرهنگ و ایمان سرزمین هستید و دولت چهاردهم خود را موظف می‌داند شرایط آموزش، کارآفرینی و شنیده‌شدن شما را فراهم کند.

او با اشاره به تشکیل کارگروه دختران عشایری برای تقویت گفت‌و‌گو میان دولت و جامعه عشایر ، بر حمایت از ثبت مهارت‌ها، توسعه مدارس شبانه‌روزی و گسترش بوم‌گردی و صنایع‌دستی تأکید کرد.

در ادامه، مصطفی اسدی مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی، آموزش‌وپرورش را «ریشه تمدن و فرهنگ کشور» دانست و اظهار کرد: «اگر این نهاد فرهنگی در صدر گفتمان ملی قرار گیرد، کشور ما رشد و توسعه واقعی را تجربه خواهد کرد.» او با تمثیل آموزش‌وپرورش به «ریشه‌ای در خاک» افزود: «همان‌گونه که ریشه ناپیدا، اما حیاتی است، آموزش‌وپرورش نیز اگر قدر دانسته شود، میوه‌های تمدن ایرانی شکوفا می‌شود.»

اسدی همچنین خدمت به زائران و میزبانی عشایر را افتخاری برای مردم مشهد دانست و عشایر را «ناب‌ترین و مولدترین بندگان خدا» نامید که تنوع قومی آنان، نماد وحدت ملی ایران است.

این اردو تا روز نهم آبان‌ماه ادامه دارد و برنامه‌هایی فرهنگی، مهارتی و زیارتی برای دانش‌آموزان عشایر کشور در جوار بارگاه منور رضوی پیش‌بینی شده است.