فضای بخش اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تایباد جوابگوی نیاز‌های درمانی شهروندان منطقه نیست و توسعه و تجهیز آن ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار تایباد در حاشیه بازدید از بیمارستان خاتم الانبیا (ص) گفت: تا زمان ساخت بیمارستان جدید این شهر، باید دستگاه‌های متولی و استانی نگاه ویژه‌ای به این بخش درمانی که فرسوده شده است، داشته باشند.

حسین جمشیدی با بیان اینکه بهسازی اورژانس بیمارستان شهر تایباد با اعتبارات قطره چکانی امکان پذیر نیست، افزود: کمبود امکانات و تجهیزات درمانی این فضا همواره مشکلات مراجعه کنندگان را دوچندان کرده و گلایه‌های آنها را به همراه داشته است.

او به قدمت بیش از ۴۵ ساله بیمارستان خاتم الانبیا این شهر اشاره و اظهار کرد: هم اینک اورژانس تایباد در فضایی به مساحت ۴۵۰ متر مربع فعال است که باید متناسب با نیاز‌های لازم به ۸۰۰ متر مربع افزایش یابد و امسال افزون بر پنج میلیارد ریال برای این قسمت هزینه شده است.

جمشیدی افزود: ساخت و آغاز به کار دانشکده علوم پزشکی در تایباد نقش زیادی در جذب اعتبارات بیشتر حوزه بهداشت و درمان و کاهش مشکلات این بخش در منطقه دارد.

به گفته وی، ساخت بیمارستان جدید شهرستان یکی از مهمترین خواسته‌های مردم این خطه مرزی است که با پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی و همراهی مدیران دستگاه‌های متولی، کشوری، استانی و محلی، بودجه ساخت بیمارستان جدید ۱۳۴ تختخوابی شهر تایباد از محل اعتبارات ماده ۲۳ برای سال آینده فعال شده است.

فرماندار تایباد اضافه کرد: خیران تایباد برای به سرانجام رسیدن طرح‌های عمرانی این شهرستان تاکنون از خود کارنامه درخشانی به یادگار گذاشته‌اند و همچنان در همه حوزه‌ها پای کار هستند.

بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تایباد ۱۳۴ تختخوابی است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.