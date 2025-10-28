امروز، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۱۲۰۰ دانشجو، با شور و نشاطی وصف‌ناشدنی، در همایش پیاده‌روی و جشن آغاز تحصیل شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، مجذوبی، رئیس دانشگاه بوعلی سینا با تبریک آغاز بهار علم‌آموزی، خطاب به دانشجویان گفت: شما آینده‌سازان این مرز و بوم هستید و دانشگاه بوعلی سینا بستری فراهم خواهد آورد تا با قدرت و امید، گام در مسیر پیشرفت کشور بگذارید.

در پایان این همایش، پس از قرعه کشی ۲ عدد دوچرخه و ۵۰ جایزه ۲ میلیون تومانی به دانشجویان شرکت کننده اهدا شد.

رسول نجفیان، هنرمند همدانی الاصل، از جمله دعوت شدگان این همایش پیاده روی بود.