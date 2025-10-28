به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمدعلی پیواسته، گفت: چهارم آبان‌ماه عوامل گشتی پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان زهک با قاچاقچیان مسلح سوار بر یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حوالی دهستان "خمک" درگیر شدند که پیرو این درگیری استوار محمدعلی پیواسته به شهادت رسید.

سردار علیرضا دلیری افزود: در ادامه این درگیری اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار گرفته‌اند و در منطقه پیرامونی طرح امنیتی انتظامی اجرا که به دنبال آن با تعقیبی که انجام شد