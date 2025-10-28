تیم والیبال مهرگان نور پس از سه ماه تمرین فشرده، آماده حضور در دومین فصل لیگ برتر والیبال شد و در هفته نخست، ۲۸ آبان‌ میزبان چادرملوی اردکان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم والیبال مهرگان نور به سرمربیگری نقی ذکایی، پس از سه ماه تمرین مستمر، آماده حضور در دومین فصل رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور شد.

این تیم که فصل گذشته با قرارگیری در جایگاه هفتمی به کار خود پایان داد، در نخستین دیدار فصل جدید، روز ۲۸ آبان‌ماه در سالن خانگی خود به مصاف تیم چادرملوی اردکان خواهد رفت.

شاگردان ذکایی با برنامه‌ریزی منسجم و تمرینات فشرده، تلاش می‌کنند تا در دومین سال حضور خود در لیگ برتر، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند.

گزارش از ایوب رضوانی