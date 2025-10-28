حسین خلیلی، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان، در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات لکوکاپدر گفت: پرورش "تفکر خلاق" در دستور کار پارک علم و فناوری قرار دارد و با برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌توانیم روحیه نوآوری و تفکر خلاق را در کودکان و نوجوانان تقویت کنیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد

محمدثقفی‌منش، سرگروه هوش مصنوعی پارک علم و فناوری استان، با اعلام آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد، گفت: ما از همه ظرفیت‌های خود برای موفقیت این مسابقات استفاده خواهیم کرد.

سلیمان شهبازی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز بر ضرورت برگزاری این مسابقات برای استعدادیابی کودکان و نوجوانان تأکید کرد و قول مساعد برای همکاری همه‌جانبه داد.

ابراهیم دباغ، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، با اعلام آمادگی کامل این نهاد آموزشی، بر اهمیت مشارکت فعال مدارس در چنین رویدادهای علمی تأکید کرد.



تشکیل دبیرخانه مشترک متشکل از کانون پرورش فکری، پارک علم و فناوری و آموزش و پرورش و همچنین افتتاح دفتر کانون پرورش فکری در محل پارک علم و فناوری از جمله مصوبات این نشست بود.