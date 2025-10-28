همکاری برای کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان استان
مسابقات منطقهای لکوکاپ با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان، ۳۰ آبان ماه در یاسوج برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد؛ حسین خلیلی، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان، در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات لکوکاپدر گفت: پرورش "تفکر خلاق" در دستور کار پارک علم و فناوری قرار دارد و با برگزاری چنین جشنوارههایی میتوانیم روحیه نوآوری و تفکر خلاق را در کودکان و نوجوانان تقویت کنیم.
محمدثقفیمنش، سرگروه هوش مصنوعی پارک علم و فناوری استان، با اعلام آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد، گفت: ما از همه ظرفیتهای خود برای موفقیت این مسابقات استفاده خواهیم کرد.
سلیمان شهبازی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز بر ضرورت برگزاری این مسابقات برای استعدادیابی کودکان و نوجوانان تأکید کرد و قول مساعد برای همکاری همهجانبه داد.
ابراهیم دباغ، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، با اعلام آمادگی کامل این نهاد آموزشی، بر اهمیت مشارکت فعال مدارس در چنین رویدادهای علمی تأکید کرد.
تشکیل دبیرخانه مشترک متشکل از کانون پرورش فکری، پارک علم و فناوری و آموزش و پرورش و همچنین افتتاح دفتر کانون پرورش فکری در محل پارک علم و فناوری از جمله مصوبات این نشست بود.
در حاشیه این نشست، تصمیمات مهمی نیز برای برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش اتخاذ شد که نشاندهنده عزم جدی نهادهای علمی و آموزشی استان برای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری است.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مسابقات منطقهای لکوکاپ روز ۳۰ آبان ماه جاری با حضور دانشآموزان مدارس مختلف استان در یاسوج برگزار خواهد شد.