مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرحهای آبرسانی، رفع موانع اعتباری و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، علمدار در نشست بررسی عملکرد و پیشرفت پروژههای روستایی محرومیتزدایی استان یزد که با حضور محمدی مدیر نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب روستایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جمعی از معاونان و مدیران شرکت آبفا برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در حوزه جهاد آبرسانی و اجرای طرحهای محرومیتزدایی، گفت: با وجود محدودیت منابع، مجموعه آبفای استان یزد با عزم جدی و نگاه عدالتمحور، در مسیر تکمیل پروژههای آبرسانی روستایی گامهای موثری برداشته است.
وی، با بیان اینکه هدف ما، تأمین پایدار آب شرب سالم برای تمامی روستاهای استان یزد و کاهش فاصله خدماترسانی میان مناطق شهری و روستایی است، افزود: تاکنون اقدامات موثری در قالب دو قرارداد محرومیتزدایی انجام شده و پروژهها در مرحله قابل توجهی از پیشرفت فیزیکی قرار دارند و با این حال، رفع موانع مالی و تسریع در پرداخت صورتوضعیتها از سوی قرارگاه مرکزی، شرط لازم برای تداوم روند اجرایی این طرحهاست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: همچنین در این نشست، موضوعاتی از جمله تهیه مستندات مربوط به عدم پرداخت صورتوضعیتها و مکاتبه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای تخصیص مستقیم اعتبارات، ارائه نظرات در خصوص ارتقای سامانه «سمط» و پیگیری تأمین اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی مجتمع امام حسین (ع) مورد بررسی قرار گرفت.
علمدار اظهار داشت: از دیگر مصوبات مهم نشست، میتوان به تأمین لولههای چدنی مورد نیاز برای طرحهای مجتمعهای روستایی تفت، مزارع شور، غدیر ۲ و زمزم، پیگیری نهاییسازی وام جعاله بانکهای سپه، ملی و صادرات به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.
وی، پروژههای محرومیتزدایی را سرمایهگذاری بر امید، رفاه و کرامت انسانی ساکنان مناطق کمبرخوردار استان یزد برشمرد و خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پشتیبانی نهادهای ملی، روند تأمین آب پایدار برای روستاهای استان را سرعت بخشیده و گامی مؤثر در تحقق عدالت آبی و توسعه متوازن برداریم.