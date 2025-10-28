پخش زنده
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: دولت چهاردهم تاکنون ۱۸ درصد از این اراضی را تأمین کرده و اجرای طرحها با تمرکز بر خدماترسانی و آمادهسازی زیرساختها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تقی رضایی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار هکتار زمین در سراسر کشور شناسایی و تأمین شده است.
وی با بیان اینکه سهم دولت چهاردهم در این تأمین حدود ۱۸ درصد است، گفت: اجرای قانون جهش تولید متوقف نشده و تا اصلاح نهایی مفاد آن ادامه خواهد داشت.
رضایی افزود: از مجموع زمینهای شناساییشده، ۳۴ هزار هکتار مربوط به الحاق حریم به محدوده شهرها و ۳۷ هزار هکتار از محل توافق با بخش خصوصی تأمین شده است.
او با اشاره به هزینه ۱۰۰ همت برای آمادهسازی زیرساختها تصریح کرد: زمین بهتنهایی کافی نیست، باید خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز نیز فراهم شود تا کیفیت زندگی در مناطق جدید حفظ شود.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: در استان قم تاکنون ۹۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست و برای بیش از ۱۱ هزار متقاضی قانون جوانی جمعیت نیز زمین تخصیص یافته است.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای خدماترسان گفت: توسعه بدون خدمات ممکن نیست و یکی از علل عدم استقبال مردم از شهرکهای جدید، کمبود امکانات عمومی است.
رضایی افزود: هماکنون بیش از ۵۲ هزار هکتار زمین در حال آمادهسازی است که بخشی از آن بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد.
او اعلام کرد: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، ساخت ۱۷۶ مدرسه، ۲۲ کلانتری و ۹ مسجد در سایتهای مسکن آغاز شده است.
به گفته وی، چهار دستگاه نظارتی بر عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن نظارت دارند و تمامی اراضی در اختیار این سازمان بهصورت شفاف به آنها اعلام شده است.
رضایی تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی دارد در صورت موافقت مراجع نظارتی، نقشه اراضی واگذار شده را برای اطلاع عموم منتشر کند تا فرآیند تخصیص زمین شفافتر دنبال شود.