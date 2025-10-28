به منظور آمادگی در بحران ها و آشنایی دانش آموزان با اصول مواجهه با حوادث ، زنگ پدافند غیر عامل در مدارس سمنان به صدا درآمد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مانور در سمنان در دبیرستان دخترانه کافیه میرزایی برگزار شد و رضا کلهر معاون آموزش و پژوهش پدافند غیر عامل کشور در این مراسم گفت : دستورالعملِ الزامات و سیاست هایِ آموزش‌های عمومی مردم در مواجهه با بحران، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی همچنین در جلسه پدافند غیر عامل استان سمنان که در همین مدرسه برگزار شد از تصویب دوره ۱۲ ساعته پدافند غیر عامل برای ادارات استان سمنان خبر داد و گفت : ۷۰ نفر کارتِ آموزشی مربیگری دافند غیر عامل دریافت می‌کنند.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم گفت آموزشِ کارشناسانه با ارزیابیِ آمادگیِ ادارات در مواقع بحرانی در دستور وظایف مسئولان قرار دارد و باید موضوعات پدافند غیر عامل با علم و وحدت پیگیری شود.