به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از تخصیص ۲۶ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار برای اجرای پروژه احداث پست سیار شهریاری خبر داد

در استان زنجان ۱۲ طرح عمرانی، آموزشی، فرهنگی و زیربنایی به عنوان گزینه‌های قابل انتخاب برای پرداخت مالیات نشان‌دار معرفی شده‌اند.

بر اساس طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مودیان می‌توانند نخستین بار به طور مستقیم مشاهده کنند که مالیات‌های پرداختی‌شان در قالب طرح‌های مشخص و اولویت‌دار در کشورهزینه شده است.