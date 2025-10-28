به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرماندار صومعه ‌سرا در مراسم روز پرستار از آغاز عملیات اجرایی ساخت بخش مراقبت‌های ویژه (ICU ) بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان خبرداد و گفت: برای اجرای این طرح با زیر بنای ۳۰۰ مترمربع ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.

حمید رضائی افزود: اجرای این طرح با هدف پاسخگوئی به نیاز فوری منطقه ، گامی موثر در ارتقای سطح خدمات درمانی و افزایش ظرفیت مراقبت از بیماران بدحال این شهرستان به شمار می‌رود .