به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زندیه وکیلی،در مراسم افتتاح هفت پروژه راه روستایی در ساوه گفت: حضور دربین اهالی روستاها، علاوه بر آشنایی با مسائل و مشکلات موجب انگیره در بین کارگزاران دستگاه های اجرایی می شود.

روح الله محسن زاده، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: این پروژه‌ها شامل چهار پروژه ساخت راه روستاهای قلعک، کُردک، توحیدلو و اکبرآباد قوشچی بوده که در مجموع با ۳۸۰ میلیارد ریال به طول هفت کیلومتر و ۶۰۰ متر در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، زیرسازی و آسفالت شده است.

محسن زاده گفت: همچنین سه پروژه دیگر نیز شامل اجرای هشت و نیم کیلومتر روکش آسفالت با استفاده از ۲۰۵ میلیارد ریال اعتبار در محورهای بیات، یولاق و کردخورد بوده که خوشبختانه موجب رضایتمندی مردم از وضعیت راه‌ها در شهرستان ساوه شده است.

وی اضافه کرد: تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای، توسعه زیربنایی منطقه بویژه رونق گردشگری، توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، تسریع در خدمات رسانی و برقراری ترددی ایمن از اهم اهداف اجرای این طرح‌ها بود.