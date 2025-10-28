پخش زنده
امروز: -
طرحهای زیر ساختی و تکمیلی آب و فاضلاب کاشان به هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان گفت: سه طرح زیربنایی این شرکت شامل تکمیل چاه آب قمصر، اجرای مرحله نخست خط انتقال آب آشامیدنی کاشان و اجرای طرح مخزن ۵ هزار متر مکعبی شهر نوش آباد با تامین این اعتبار به بهرهبرداری میرسد.
یاسر اسماعیلی با تأکید بر مدیریت تقاضا و بهینهسازی مصرف آب گفت: اصلاح شبکه، تعویض کنتورها و کاهش نشتیها در کنار توسعه تأسیسات ذخیره و انتقال، ضروری است و همکاری مردم و صرفهجویی آب، موجب کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب در منطقه میشود.