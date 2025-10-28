روستای علوی، قطب کشت زعفران شهرستان کاشان، ماه جاری میزبان دومین جشنواره زعفران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره زعفران با اشاره به اینکه دومین دوره جشنواره زعفران در روز‌های ۲۲ و ۲۳ آبان در روستای علوی برگزار خواهد شدگفت: این جشنواره با هدف توسعه کشت زعفران، تقویت زنجیره ارزش این محصول و حمایت از نوآوری در فرآوری‌های مرتبط برگزار می‌شود.

مجتبی راعی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت زعفران در شهرستان کاشان ۱۱۷ هکتار و برداشت سالانه زعفران خشک بیش ار ۵۷۰ کیلو است گفت: معرفی روستای علوی به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصول راهبردی زعفران در منطقه و نیز کمک به افزایش سرانه مصرف زعفران از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با بیان اینکه ۲۰ هکتار کشت زعفران در دستور کار قرار گرفته است افزود: روستای علوی که با بیش از سه دهه تجربه در کشت زعفران شناخته می‌شود، حدود ۵۰ درصد درصد از ظرفیت تولید این محصول در شهرستان کاشان را به خود اختصاص داده و به‌عنوان «دهکده گلاب و زعفران ایران» شهرت یافته است.

بر اساس آخرین آمار، سطح زیر کشت زعفران در این روستا بیش از ۵۰ هکتار اعلام شده که بیانگر جایگاه ویژه این منطقه در تولید زعفران است.