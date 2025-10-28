پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ نوشهر از رفع تصرف ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی در هچیرود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهرداد خزاییپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ نوشهر، از رفع تصرف ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی در منطقه هچیرود خبر داد.
وی با بیان اینکه این زمین طی چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی در اختیار سودجویان قرار گرفته بود، گفت: با پیگیریهای اداره کل منابع طبیعی و دستور قضایی دادستانی، این زمین با ارزش حدود ۲۷۰ میلیارد تومان به عرصه ملی بازگردانده شد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران تأکید کرد: این اقدام پیام روشنی برای زمینخواران دارد که هیچ زمین ملیای از چشم قانون پنهان نمیماند.
خزاییپول گفت: برای جلوگیری از تخلفات آینده، برنامههای پیشگیرانه و نظارت میدانی در سطح غرب استان در حال اجراست و از مردم دعوت میشود هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را گزارش دهند.
وی افزود: استمرار نظارت و اجرای برنامههای پیشگیرانه، تنها راه جلوگیری از زمینخواریهای آینده است.