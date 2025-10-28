به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم ویژه دانشجویان پسر با حضور حجت‌الاسلام ایمانی مقدم، رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، و عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی و با سخنرانی حجت‌الاسلام استاد شهاب مرادی برگزار شد.

مراسم ویژه دختران نیز فردا صبح برگزار خواهد شد.

رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در این مراسم گفت: آغاز علم‌آموزی در دانشگاه باید با زیارت امام رضا (ع) همراه باشد.

حجت‌الاسلام ایمانی مقدم گفت: علم متبرک یعنی علمی که ماندگار می‌شود و وقتی علم ماندگار می‌شود که خدایی باشد. علم اگر معنویت و اخلاق نداشته باشد، بسیار خطرناک و مضر خواهد بود.

وی تأکید کرد: ما امروز نیاز داریم که جریان معنویت در دانشگاه‌ها پررنگ‌تر شود. پاک‌ترین و متدین‌ترین قشر جامعه، دانشجویان هستند که در شب‌های احیا و اعتکاف حضور دارند. این دین و معنویت باید به کلاس‌ها بیاید.