به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در مراسم افتتاحیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ در جزیره کیش از صدور مجوز عرضه ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر وزیر صمت، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات برای شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله فراهم شده است.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد در این مراسم با تشریح راهبرد‌های جدید ایمیدرو اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش، تمرکز بر طرح‌های نیمه‌تمام، رفع گلوگاه‌های تولید، توسعه فناوری‌های نوین و حرکت به سمت تولید فولاد سبز و کم‌کربن از اولویت‌های اصلی این سازمان در دوره جدید است.

وی افزود: تقویت زیرساخت‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و نهاد‌های توسعه‌ای و افزایش نقش حمایتی ایمیدرو در رفع موانع تولید از دیگر محور‌های این راهبردهاست.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اهمیت آینده‌نگری در صنعت فولاد گفت: فولاد نه‌تنها در گذشته بلکه در آینده نیز ستون فقرات توسعه ملی کشور است.

وی با اشاره به تحولات جهانی افزود: جهان در حال تغییر است و چالش‌هایی، چون کربن‌زدایی، بهره‌وری انرژی و رقابت جهانی، آینده صنعت فولاد را تحت تأثیر قرار داده است. آینده از آنِ شرکت‌هایی است که امروز در نوآوری، دیجیتالی‌سازی، سرمایه انسانی و پایداری سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: افزایش نوسانات قیمت مواد اولیه و انرژی، فشار‌های زیست‌محیطی و تعهدات بین‌المللی برای کاهش انتشار کربن، صنایع فولاد را به سمت فناوری‌های پاک و تولید سبز سوق داده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو عنوان کرد: تحلیل داده محور، پیش بینی تقاضا و تصمیم گیری هوشمند؛ مسیر جدیدی برای مدیریت ریسک و خلق ارزش در زنجیره فولاد ایجاد می کند.

وی افزود: حرکت به سمت تولید کم کربن از طریق انرژی های پاک و فناوری هیدروژنی، کلید دستیابی به فولاد سبز و رقایت پذیری پایدار است.

سمیعی نژاد گفت: همچنین هوشمندسازی و توسعه پایدار؛ عوامل کلیدی در تحول صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: روند‌های جهانی همچون دیجیتالی‌سازی، فولاد سبز، انرژی پاک، جهانی‌شدن دوباره و رقابت آسیایی، ساختار صنعت فولاد را در حال تغییر قرار داده است.

سمیعی‌نژاد با اشاره به رتبه دهم جهانی ایران در تولید فولاد گفت: ایران نخستین تولیدکننده فولاد در منطقه است و با سهم ۴.۵ درصدی در تولید ناخالص ملی، ۱۶ درصدی در بازار سرمایه، ۱۵ درصدی در صادرات غیرنفتی و ۸ درصدی در اشتغال، نقشی محوری در اقتصاد ملی دارد.

وی تأکید کرد: پیشرفت فناوری‌های تولید، دیجیتالی‌سازی خطوط تولید، توسعه پایدار و پرورش نیروی انسانی آینده‌نگر، عامل ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی فولاد است.

در پایان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: آینده از آنِ کسانی است که امروز برای آن تصمیم می‌گیرند. آینده‌نگری ابزار بقا نیست، ابزار پیشتازی است؛ و صنعت فولاد ایران باید از تولید بیشتر به سمت تولید هوشمند و پایدار حرکت کند.