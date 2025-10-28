پخش زنده
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان گفت: سال گذشته دو هزار و یکصد فقره خدمات کارشناسی به صورت مستقیم از طریق کانون کارشناسان استان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در حاشیه برگزاری همایش بزرگداشت روز کارشناس در هتل جهانگردی خرمآباد با تبریک روز کارشناس اظهار کرد: به پاس خدمات ارزشمند کارشناسان و به دنبال تصویب لایحه کارشناسی در سال ۱۳۵۸ در شورای انقلاب روز اول آبان هر سال به عنوان روز کارشناس انتخاب شده است.
علی حیدر عبدیپور به جایگاه کانون کارشناسان لرستان اشاره کرد و افزود: استان لرستان وارد بیست و یکمین سال استقلال کانون کارشناسان خود شده و خوشبختانه امروز به عنوان یکی از کانونهای پیشرو در کشور شناخته میشود.
عبدیپور به ظرفیتهای گسترده کارشناسی در استان اشاره کرد و گفت: یازده گروه از دوازده گروه کارشناسی کشور در لرستان فعال هستند. این گروهها در هفتاد و یک رشته تخصصی خدمات ارائه میدهند که تاکنون پنجاه و سه رشته تخصصی در استان فعال شدهاند. در حال حاضر حدود یک هزار کارشناس در استان مشغول به فعالیت هستند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به برنامه توسعه و جذب نیرو افزود: بر اساس قانون تسهیل کسبوکار هر ساله آزمون جذب کارشناس برگزار میشود. ما برنامه داریم تا در طی دو تا سه سال آینده با جذب کارشناسان جدید در رشتههای کمتعداد نیاز مراجع قضایی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی را به طور کامل برطرف کنیم.
عبدی پور با اشاره به اینکه سال گذشته دو هزار و یکصد فقره خدمات کارشناسی به صورت مستقیم از طریق کانون کارشناسان استان ارائه شد گفت: برآورد میشود چیزی معادل پنج برابر این آمار نیز توسط مراجع قضایی درخواست و انجام شده باشد.
وی به آمار جذب کارشناس در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ یکصد و هفتاد کارشناس جذب شدند که یکصد و بیست نفر از آنان تا پایان سال ۱۴۰۴ پروانه رسمی دریافت خواهند کرد، برای سال ۱۴۰۳ نیز مراحل اداری یکصد و هشتاد نفر در حال انجام است که پیشبینی میشود این افراد تا پایان سال ۱۴۰۵ به جمع کارشناسان استان اضافه شوند.
عبدیپور در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین حوزههای فعالیت کارشناسان رسمی در استان اشاره کرد و گفت: عمده خدمات کارشناسی در بخش راه و ساختمان ارائه میشود که بیشترین فراوانی را دارد و پس از آن بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی برق ابزار و ماشینآلات کارخانجات تأسیسات حقوق خانواده و وسایط نقلیه قرار دارند.
وی تأکید کرد: هر گام و حرکتی که برای پیشرفت و توسعه استان برنامهریزی شود نیازمند وجود کارشناس است. ما خود را بدون هیچگونه چشمداشت مادی آماده کردهایم تا در خدمت اهداف و برنامههای استاندار برای توسعه متفاوت استان لرستان باشیم.