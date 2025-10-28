به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: سال گذشته نیز ۳۸۳ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها در استان خراسان رضوی رفع تصرف شده است.

محمدعلی نعمت نژاد افزود: با بیان اینکه حراست از رودخانه‌ها از وظایف اصلی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی است، ادامه داد: ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها منجر به فرسایش خاک و افزایش خطر سیلاب شده است و با هرگونه تصرف برخورد قانونی می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: اکنون کسری مخزن آب‌های زیرزمینی در استان هزار و چهار میلیون متر مکعب است بنابراین حفظ منابع آبی بسیار ضروری است.

نعمت نژاد ادامه داد: هم اینک فقط ۱۰ درصد از حجم سد‌های استان خراسان رضوی و هشت درصد از حجم سد‌های مشهد آب دارد، همچنین با توجه به افزایش دما و افزایش میزان تبخیر آب، مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری باید توسط شهروندان رعایت شود تا با همراهی مردم و اجرای طرح‌های اضطراری تامین آب از شرایط کم آبی گذر کنیم.

خراسان رضوی با اقلیم خشک و کویری وضعیت بحرانی دارد و از ۳۷ دشت این استان وضعیت ۳۴ دشت آن ممنوعه و سطح آب زیرزمینی‌اش افت کرده است.

۹۹ درصد مساحت مشهد نیز در خشکسالی شدید قرار دارد.



