مدیر آموزش و پرورش شهرستان نقده از ترخیص دانش آموزان مصدوم در سانحه روز گذشته و پیگیری روند درمان آنها خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان نقده در تشریح این خبر گفت: مینی بوس حامل ۱۲ دانش آموز دوره متوسطه دوم یکی از مدارس محمدیار که دانش آموزان را به روستای محل زندگیشان منتقل میکرد در مسیر بین روستای میمند و سارال واژگون شد که پس از ۱۲ دقیقه آمبولانسهای اورژانس شهرستان در محل حادثه حاضر و دانش آموزان مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.
علی نیا از آسیب جزیی دانش آموزان خبر داد و تصریح کرد: هر ۱۲ دانش آموز به بیمارستان منتقل و مورد معاینه تخصصی قرار گرفتند و پس از ۴ ساعت و بعد از حصول اطمینان از نبود صدمات داخلی، همه آنها ترخیص و به منزل منتقل شدهاند و با وجود اینکه صدمات وارده به دانش آموزان نگران کننده نیست، اما روند درمانی انها را پیگیری میکنیم.
به گفته وی در این حادثه راننده مینی بوس بعلت بی احتیاطی و عدم کنترل وسیله نقیله، مقصر شناخته شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نقده در پایان گفت: روستاییان خود به اجاره این مینی بوس اقدام کردهاند.